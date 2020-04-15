Главный санитарный врач Виктор Ляшко не скрывает, что поддерживает идею ужесточения карантина в Украине

Об этом он заявил в интервью журналистам, передает Цензор.Нет.

По его словам, для эффективной борьбы с китайским вирусом в Украине нужно "закрыть все", где могут скапливаться люди".



"Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", — заявил Ляшко.

Он также предупредил, что в массовых скоплениях людей, особенно в закрытых помещениях, наибольшая вероятность распространения инфекционных болезней, которые передаются воздушным и воздушно-капельным путем.

"Все наши карантинные мероприятия направлены на разрыв этой передачи. Мы установили определенные правила посещения заведений первой необходимости: супермаркетов, аптек. Чтобы не было больше одного человека на площади 10 кв. м", – подчеркнул эксперт



Главный санитарный врач не сомневается, что если бы в стране полностью закрыли все храмы и церкви, то украинцы возненавидели его еще больше.

"Я призываю всех отпраздновать Пасху дома. Не ехать к своим родителям. Даже если рушатся вековые традиции. В это конкретное время это нужно сделать", - резюмировал Виктор Ляшко в общении с журналитсами.



Ранее мы рассказывали об отмене Пасхи на карантине. В частности, глава государства Владимир Зеленский предложил украинцам отказаться от похода в церковь и смотреть богослужения по телевизору.

Так, богослужение Украинской греко-католической церкви покажут на "ICTV" и "UA:Перший" с 7:30 до 11:00 19 апреля. Трансляция из Православной церкви Украины будет происходить на "1+1" и "UA:Перший" с 23:30 до 3:00 в ночь с 18 на 19 апреля. УПЦ МП покажут "Интер" и "Украина". Трансляция будет проходить с 23:00 18 апреля до 3:00 ночи 19.

Напомним, Зеленский предсказал карантин до президентства: всплыло пророческое видео.

Также Politeka писала, что украинцы должны забыть о жизни без масок, вирус не отступит: заявление ВОЗ о новой реальности.