Письменниця Лариса Ніцойвисловилася про російськомовних українців



Її слова передає "РБК Україна".

Письменниця навіть дала їм свою "класифікацію".



"Я їх поділяю за певною градації. Російськомовна молодь, російськомовні середнього віку і вже пенсіонери. Російськомовних пенсіонерів я б не чіпала. Вони ні на що не впливають, вони собі доживають свій вік. Нехай спокійно доживають. Їм і так щастя мало в наших умовах! Головне, щоб вони не виступали проти української мови, а ми не будемо виступати проти їх мови. Середнє покоління, звичайно, я закликала вчити мову. Але якщо вони вже не можуть, то головне, щоб вони дітей своїх навчали української мови", - зазначила вона.

Крім того, Ніцой впевнена, що українцям варто переходити на українську мову і вдома.

"Вони повинні усвідомити: якщо вони не переходять на українську, то і їхні діти не перейдуть. Вони вдома все одно будуть спілкуватися російською, і це буде безперервна проблема в Україні. Тому середнє покоління потроху, але все-таки повинно переходити на українську заради своїх дітей", - сказала вона.

Раніше ми повідомляли, що Ніцой закликала українців відгородитися від російської культури як від продукту тих, хто знищує український народ.

Вона обурилася з-за того, що в суспільстві до цих пір популярні російські фільми, музика і література.



