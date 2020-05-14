Письменниця Лариса Ніцойвисловилася про російськомовних українців
Її слова передає "РБК Україна".
Письменниця навіть дала їм свою "класифікацію".
"Я їх поділяю за певною градації. Російськомовна молодь, російськомовні середнього віку і вже пенсіонери. Російськомовних пенсіонерів я б не чіпала. Вони ні на що не впливають, вони собі доживають свій вік. Нехай спокійно доживають. Їм і так щастя мало в наших умовах! Головне, щоб вони не виступали проти української мови, а ми не будемо виступати проти їх мови. Середнє покоління, звичайно, я закликала вчити мову. Але якщо вони вже не можуть, то головне, щоб вони дітей своїх навчали української мови", - зазначила вона.
Крім того, Ніцой впевнена, що українцям варто переходити на українську мову і вдома.
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"Вони повинні усвідомити: якщо вони не переходять на українську, то і їхні діти не перейдуть. Вони вдома все одно будуть спілкуватися російською, і це буде безперервна проблема в Україні. Тому середнє покоління потроху, але все-таки повинно переходити на українську заради своїх дітей", - сказала вона.
Раніше ми повідомляли, що Ніцой закликала українців відгородитися від російської культури як від продукту тих, хто знищує український народ.
Вона обурилася з-за того, що в суспільстві до цих пір популярні російські фільми, музика і література.
За словами Ніцой, це свідчить про те, що українська нація ще не досягла свого ментального зламу. Вона також запропонувала поставити умовний паркан між Україною і Росією.
Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.
Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.
Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.