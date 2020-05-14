Писательница Лариса Ницой высказалась о русскоязычных украинцах



Ее слова передает "РБК Украина".

Писательница даже дала им свою "класификацию".



"Я их разделяю по определенной градации. Русскоязычная молодежь, русскоязычные среднего возраста и уже пенсионеры. Русскоязычных пенсионеров я бы не трогала. Они ни на что в стране не влияют, они себе доживают свой век. Пусть спокойно доживают. Им и так счастья мало в наших условиях! Главное, чтобы они не выступали против украинского языка, а мы не будем выступать против их языка. Среднее поколение, конечно, я призывала учить язык. Но если они уже не могут, то главное, чтобы они детей своих учили украинскому языку", - отметила она.

Кроме того, Ницой уверена, что украинцам стоит переходить на украинский язык и дома.

"Они должны осознавать: если они не переходят на украинский, то и их дети не перейдут. Они дома все равно будут общаться на русском, и это будет непрерывная проблема в Украине. Поэтому среднее поколение понемногу, но все-таки должно переходить на украинский ради своих детей", - сказала она.

Ранее мы сообщали, что Ницой призвала украинцев отгородиться от русской культуры как от продукта тех, кто уничтожает украинский народ.

Она возмутилась из-за того, что в обществе до сих пор популярны российские фильмы, музыка и литература.



