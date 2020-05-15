Ситуація в Україні не змогла покращитися навіть через Майдани



Таку думку висловив музикант Олександр Положинський "Апострофу".

За його словами, в країні нічого не змінилося, не дивляться на два Майдану.

"Мої розчарування почалися ще на Майдані. Я вже в якийсь момент зрозумів, що все йде не туди. На початку у мене ще була надія, що нам вдасться переламати ситуацію, зібрати критичну масу активних людей, щоб спрямувати Майдан дещо в інше русло. Але тоді я зрозумів, що мені це не вдається, що поки що я не бачу людей, які могли б допомогти мені це зробити або до яких я б міг приєднатися, щоб це зробити", - зазначив співак.

За його словами, в цьому немає нічого дивного.





"Щодо всього іншого, що відбувається всередині країни, тут навіть нема чому дивуватися, оскільки все йде вже в звичному, на жаль, для України спіральному витку", - уклав він.

Варто відзначити, що співак впевнений, що дуже багато людей на різних відповідальних посадах винні в тому, що відбувається на Донбасі. За його словами, головне, щоб всі справжні злочини або помилки не залишилися безкарними "як з тієї, так і з нашою боку".

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