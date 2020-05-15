Перша леді Олена Зеленська заявила, що на карантин вона пішла задовго до того, як його оголосили в країні

За словами дружини президента, її особистий карантин почався після перемоги чоловіка на виборах. Про це вона розповіла в інтерв'ю Elle в рамках проекту «Звичка бути усвідомленим». Зеленська зізналася, що майже рік тому правила повсякденного життя в її родині стали кардинально іншими. А от з приходом карантину в Україну, її життя, навпаки, практично не змінилося.

«Я більше не можу робити спонтанні поїздки, просто так піти в ресторан або на концерт. Всі ці дії пов'язані з великою кількістю обмежень і незручностей для мене і оточуючих. Тому, найчастіше, я від них відмовляюся», - сказала перша леді.

Вона зазначила, що майже вся її робота зараз перейшла в онлайн-режим. Це корисний досвід. Крім цього, Зеленська радіє, що може більше часу проводити з дітьми, які перейшли на дистанційне навчання.

Додамо, що в рамках проекту вона також пожертвувала сервісу оренди суконь своє плаття, в якому вперше зустрічала іноземну гостю в якості дружини президента. Це плаття від українського дизайнера, яке тепер зможе орендувати будь-яка українка.

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