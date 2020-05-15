Первая леди Елена Зеленская заявила, что на карантин она ушла задолго до того, как в его объявили в стране

По словам жены президента, ее личный карантин начался после победы мужа на выборах. Об этом она рассказала в интервью Elle в рамках проекта «Привычка быть осознанным». Зеленская призналась, что почти год назад правила повседневной жизни в ее семье стали кардинально другими. А вот с приходом карантина в Украину, ее жизнь, наоборот, практически не изменилась.

«Я больше не могу совершать спонтанные поездки, просто так пойти в ресторан или на концерт. Все эти действия связаны с большим количеством ограничений и неудобств для меня и окружающих. Поэтому, чаще всего, я от них отказываюсь», - поведала первая леди.

Она отметила, что почти вся ее работа сейчас перешла в онлайн-режим. Это полезный опыт. Кроме этого, Зеленская радуется, что может больше времени проводить с детьми, которые перешли на дистанционное обучение.

Добавим, что в рамках проекта она также пожертвовала сервису аренды платьев свое платье, в котором впервые встречала иностранную гостью в качестве жены президента. Это платье от украинского дизайнера, которое теперь сможет арендовать любая украинка.

Напомним, что Елена Зеленская обратилась к украинцам и вывела народ из себя: "Вам плевать на...".

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