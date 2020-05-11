Стало відомо, чим займається дружина президента Олена Зеленська

Виявилося, що крім виконання обов'язків першої леді Олена Зеленська продовжує писати для "Жіночого кварталу". Про це розповів актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, передає «Гордон».

"Для "Жіночого кварталу" [пише], це їхній проект. І "Жіночий квартал" існує завдяки цій авторській групі. Тому пише, так, у вільний від роботи час", – повідомив артист.

Кошовий зазначив, що для Зеленської було непросто звикнути до нової іпостасі і взяти на себе обов'язки першої леді. Як відомо, вона не хотіла, щоб чоловік ішов у президенти.

"Якщо ти пам'ятаєш, вона сама казала, що була проти того, щоб Володимир Олександрович ішов на головну посаду країни. Звичайно, важко. Важко справлятися з тим, що навалюється кожен день", – сказав він.

Кошовий впевнений, що ні Зеленський, ні його дружина ніколи не зізнаються, що їм нелегко.

"Я думаю, що при зустрічі не варто на цьому загострювати увагу. Коли буде складно, вона скаже. Хоча, думаю, не скаже. Вони люди сильні", - заявив артист.

Відзначимо, в Україні інституту першої леді (на відміну, наприклад, від США чи Франції) ні. Цей Статус швидше представницький, дружина президента не отримує зарплату, тому може суміщати дві роботи.

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