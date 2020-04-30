Олена Зеленська показала нову зачіску

На зміну в стилі Олени Зеленської звернули увагу в новому ролику щодо «Школи онлайн». Відео було опубліковано на її сторінці в Facebook. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

Зеленська озвучила новина для учнів молодших та їх батьків. Незабаром для учнів з 1 по 4 клас розпочнеться трансляція відеоуроків з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука, мистецтво.

Крім того, дружина президента додала, що "школа" стає безбар'єрного, тобто сюжети буде супроводжувати сурдопереклад.

При цьому українці традиційно не залишили без уваги зовнішній вигляд першої леді. Зеленська з'явилася в білій футболці, з легким макіяжем і акуратною укладанням.

зокрема в мережі звернули увагу на її зачіску.

«Ви найкрасивіша Перша Леді на землі. І це здорово!», «Така зачіска дуже йде», "Цілий світ нам заздрить. Неперевершена перша леді", "Така сонячна", "Красуня", - зазначили в коментарях.

У той же час, українців здивувало, де під час карантину перша леді робить зачіску, адже всі салони закриті.

Крім того, українцям здалося, що Зеленська виглядає так, як бидто її змушують займатися "онлайн-школою".

Нагадаємо, Олена Зеленська звозила чоловіка на курорт, не стримався навіть Саакашвілі.

Як повідомляла Politeka, Олена Зеленська поскаржилася на життя першої леді.