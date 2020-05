View this post on Instagram

Останнім часом ми всі живемо в умовах карантину. За мить мільйони людей отримали досвід життя в чотирьох стінах, повної або часткової ізоляції, необхідності перевести в онлайн велику кількість звичних справ – роботу, покупки, спілкування з друзями й навіть побачення… ⠀ Цей досвід не дається нам легко. Ми відчуваємо психологічний дискомфорт, напругу… Ми відчуваємо бар’єри. ⠀ Здається, що так не має бути. І справді, так не буде завжди. Всі ми розуміємо, що невдовзі все зміниться. Що треба потерпіти, перечекати, і незабаром усі ці бар’єри зникнуть. ⠀ А тепер уявіть, що поруч є люди, для яких ці бар’єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі. По суті, мільйони людей, не усвідомлюючи цього, одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями. ⠀ Будь-які бар’єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх треба побачити. Ми побачили. А тепер – поговорімо. ⠀ Нам треба поговорити. Тому я розпочинаю велику розмову про безбар’єрність. Почуймо одне одного. Подивімося одне на одного. Відповідайте на сім важливих запитань на сайті bf.gov.ua. Великий шлях починається з маленького кроку. Я свій уже роблю. Крокуймо разом?