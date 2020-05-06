Олена Зеленська звернулася до українців з новою ініціативою

Як повідомляє Politeka.net, перша леді України опублікувала нове відеозвернення на своїй офіційній сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

«Нам потрібно поговорити», - звернулася Зеленська до українців у відео.

Вона розповіла про те, що за час карантину українці дізналися, що значить бути обмеженими. За словами дружини президента, багато наших співгромадян живуть з такими проблемами постійно, а не тільки під час самоізоляції.

«За мить мільйони людей отримали досвід життя в чотирьох стінах, повної або часткової ізоляції, необхідності перевести в онлайн велику кількість звичних справ - роботу, покупки, спілкування з друзями і навіть побачення…Ми відчуваємо психологічний дискомфорт, напруження...ми відчуваємо бар'єри…А тепер уявіть, що поруч є люди, для яких ці бар'єри не зникнуть ніколи», - розповіла Зеленська.

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Вона зазначила, що мова йде про людей з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями.

Перша леді оголосила про старт нового проекту, в рамках якого вона збирається боротися за «безбар'єрність», для таких українців.

У коментарях до відео люди тут же почали обговорювати нову ініціативу. При цьому їх думки виявилися досить суперечливими. Багато хто відзначав, що на відео Зеленська явно порушила правила карантину.

«Не бачила я цю жінку ні в лікарнях. ні поруч з літніми людьми», «Я не ваш хейтер, але. Ви особлива? Давайте я на вас викличу поліцію і на 17 тисяч оштрафують. Чому ви без індивідуального захисту? Де маска? У нас карантин, надзвичайна ситуація або це не повинно стосуватися Першої Леді України?», «Як мама особливої дитини дякую за підняту тему - ми в ізоляції живемо 11-й рік», «Та краще б про шахтарів подумали, яким зарплату не платять, Донбас вимирає, а ви і раді!», «Ви молодець! Спасибі!», «Ми з вами! Кажіть що треба робити», «Тільки й робите, що в роликах знімаєтеся і піаритеся на чужих бідах. Плювати вам на українців - і на хворих і здорових, ви це вже цілий рік демонструєте!», - пишуть люди.

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Останнім часом ми всі живемо в умовах карантину. За мить мільйони людей отримали досвід життя в чотирьох стінах, повної або часткової ізоляції, необхідності перевести в онлайн велику кількість звичних справ – роботу, покупки, спілкування з друзями й навіть побачення… ⠀ Цей досвід не дається нам легко. Ми відчуваємо психологічний дискомфорт, напругу… Ми відчуваємо бар’єри. ⠀ Здається, що так не має бути. І справді, так не буде завжди. Всі ми розуміємо, що невдовзі все зміниться. Що треба потерпіти, перечекати, і незабаром усі ці бар’єри зникнуть. ⠀ А тепер уявіть, що поруч є люди, для яких ці бар’єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі. По суті, мільйони людей, не усвідомлюючи цього, одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями. ⠀ Будь-які бар’єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх треба побачити. Ми побачили. А тепер – поговорімо. ⠀ Нам треба поговорити. Тому я розпочинаю велику розмову про безбар’єрність. Почуймо одне одного. Подивімося одне на одного. Відповідайте на сім важливих запитань на сайті bf.gov.ua. Великий шлях починається з маленького кроку. Я свій уже роблю. Крокуймо разом?

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