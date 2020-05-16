Атмосферний фронт приніс на територію України сувору негоду

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, потужна стихія обрушилася на Прикарпатті.

Місцеві жителі скаржаться, що в Коломиї (Івано-Франківська область) пройшов сильний град, який побив не тільки вікна, але і рослини на городах.

Крім цього, користувачі в соціальних мережах активно публікували фото і відео погодного явища, яке обрушилося на Івано-Франківську область.

"У водостічної труби ціла тачка граду. Ми все далі від зими і ближче до літа", - написав місцевий мешканець Володимир.

За інформацією місцевих ЗМІ, поки в Коломиї йшов сильний град, на обласний центр обрушилася потужна злива.

Gepostet von Павло Григорук am Freitag, 15. Mai 2020

Раніше ми розповідали, що 16 травня частину України заллє. За прогнозами синоптиків, в Україні на більшості території температура повітря буде коливатися в межах 14-19 з позначкою плюс, на Півдні до +23.

Вночі температура буде низькою, до 4-8 вище нуля, у південних областях 8-13 тепла.

В деяких районах Карпат будуть заморозки до -3 градусів. У західних регіонах вдень буде +18, а вночі похолодає до 5 тепла. У східних регіонах дощі, вдень від 13 до 17 тепла. У північних областях дощів не передбачається. Температура повітря вдень до +17, а вночі +5 градусів.

Що стосується столиці, то в Києві вдень синоптики прогнозують +16.

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