Атмосферний фронт приніс на територію України сувору негоду
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, потужна стихія обрушилася на Прикарпатті.
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Місцеві жителі скаржаться, що в Коломиї (Івано-Франківська область) пройшов сильний град, який побив не тільки вікна, але і рослини на городах.
Крім цього, користувачі в соціальних мережах активно публікували фото і відео погодного явища, яке обрушилося на Івано-Франківську область.
"У водостічної труби ціла тачка граду. Ми все далі від зими і ближче до літа", - написав місцевий мешканець Володимир.
За інформацією місцевих ЗМІ, поки в Коломиї йшов сильний град, на обласний центр обрушилася потужна злива.
Раніше ми розповідали, що 16 травня частину України заллє. За прогнозами синоптиків, в Україні на більшості території температура повітря буде коливатися в межах 14-19 з позначкою плюс, на Півдні до +23.
Вночі температура буде низькою, до 4-8 вище нуля, у південних областях 8-13 тепла.
В деяких районах Карпат будуть заморозки до -3 градусів. У західних регіонах вдень буде +18, а вночі похолодає до 5 тепла. У східних регіонах дощі, вдень від 13 до 17 тепла. У північних областях дощів не передбачається. Температура повітря вдень до +17, а вночі +5 градусів.
Що стосується столиці, то в Києві вдень синоптики прогнозують +16.
Нагадаємо, зливи і грози відступлять, але травень готує нове випробування українцям.
Як повідомляла Politeka, травень завдасть новий холодний удар, названа дата: важливе попередження синоптика.
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