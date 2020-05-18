Гуморист з «Дизель Шоу», учасник КВК Сергій Писаренко здивував несподіваною заявою про відносини України і Росії
Його заява прозвучала в програмі Сергія Іванова "Антиподи". (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
зокрема артист заявив, що не відчуває ненависті ні до українців, ні росіян.
"Чому українці та росіяни повинні стріляти один в одного. Я не можу з цим нічого зробити, але ненавидіти за це український народ я не можу. Також не можу ненавидіти росіян, тому що вони там сидять на Уралі і не розуміють, чому так відбувається. Це, на жаль, так", - заявив Писаренко.
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На його переконання, вся проблема в тому, що українців і росіян «хтось сварить». Артист упевнений, що громадяни Росії та України продовжують обжаться по-дружньому.
"Прості люди будуть спілкуватися. Родичі не поругаются, як би не намагалися десь і хтось. Прості люди будуть спілкуватися. Зустрічаючись в інших країнах, в Туреччині українці і росіяни зустрічаючись на одному пляжі раніше засмагають, і сідають ввечері за один стіл, погрустят, вип'ють, потім потиснуть руки і роз'їжджаються по своїх країнах. В якийсь момент, втомиться хтось десь сварити нас і ми спокійно будемо тиснути один одному руки", - вважає учасник «Дизель Шоу».
Заява артиста пораило користувачів мережі. "Фу, це бридко", "Десятиліття цензури дали своє", "дивак реально впустив рейтинг Дизеля тільки що", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, раніше Сергій Писаренко та його колега Євген Нікішин приголомшили українців появою на телеканалі "Росія 1", де працюють пропагандисти Володимир Соловйов і Ольга Скабеєва.
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