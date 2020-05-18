"Не посваряться, як би не намагалися десь і хтось"

Гуморист з «Дизель Шоу», учасник КВК Сергій Писаренко здивував несподіваною заявою про відносини України і Росії

Його заява прозвучала в програмі Сергія Іванова "Антиподи". (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

зокрема артист заявив, що не відчуває ненависті ні до українців, ні росіян.

"Чому українці та росіяни повинні стріляти один в одного. Я не можу з цим нічого зробити, але ненавидіти за це український народ я не можу. Також не можу ненавидіти росіян, тому що вони там сидять на Уралі і не розуміють, чому так відбувається. Це, на жаль, так", - заявив Писаренко.

На його переконання, вся проблема в тому, що українців і росіян «хтось сварить». Артист упевнений, що громадяни Росії та України продовжують обжаться по-дружньому.

"Прості люди будуть спілкуватися. Родичі не поругаются, як би не намагалися десь і хтось. Прості люди будуть спілкуватися. Зустрічаючись в інших країнах, в Туреччині українці і росіяни зустрічаючись на одному пляжі раніше засмагають, і сідають ввечері за один стіл, погрустят, вип'ють, потім потиснуть руки і роз'їжджаються по своїх країнах. В якийсь момент, втомиться хтось десь сварити нас і ми спокійно будемо тиснути один одному руки", - вважає учасник «Дизель Шоу».

Заява артиста пораило користувачів мережі. "Фу, це бридко", "Десятиліття цензури дали своє", "дивак реально впустив рейтинг Дизеля тільки що", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Сергій Писаренко та його колега Євген Нікішин приголомшили українців появою на телеканалі "Росія 1", де працюють пропагандисти Володимир Соловйов і Ольга Скабеєва.

Нагадаємо, «Дизель шоу» жорстко висміяли вибори в Україні: «міністр алкоголізму і жінка-космонавт».

Як повідомляла Politeka, зірки "Дизель шоу" плюнули на все і з'явилися на каналі Скабеевой, гримить скандал: "Нехай їдуть".

Також Politeka писала, як виглядають і чим займаються дружини зірок «Дизель шоу».