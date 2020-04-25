Знаменитое юмористическое «Дизель шоу» отметило пятилетний юбилей

О знаменательном событии артисты сообщили на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

История коллектива началась 24 апреля 2015 года, когда в Октябрьском дворце состоялся первый концерт.

«Кому-то было страшно, кто-то верил в успех, а кто-то тихо помогал с мыслью «а вдруг?», – отмечают в подписи к публикации.

По словам шеф-редактора «Дизель Студио» Алексея Бланаря, поначалу не обошлось без переживаний.

«Было волнительно и приятно одновременно. Каждого актёра приходилось настраивать. Они все были уже очень опытными, но в таком сочетании и с такой программой выступали впервые. В принципе, похожее волнение у них до сих пор перед каждым концертом – и это здорово!», – рассказал он.

На первый концерт «Дизель Шоу» продали всего 681 билет, 100 из которых Михаил Шинкаренко, креативный директор «Дизель Студио», раздал друзьям и знакомым. Публика с первых минут поддержала коллектив и поверила в его успех.

А дальше все пошло по нарастающей, поскольку юмор артистов был честным и смешным.

Первые два года концерты «Дизель Шоу» проходили в Октябрьском дворце, но очень быстро юмористы переехали на главную сцену страны — дворец «Украина». И не просто переехали, а начали давать сразу по два концерта подряд.

Как рассказал Бланарь, в 2017 году артисты шоу установили настоящий рекорд Украины, посетив 27 городов страны с 39 концертами за 73 дня всеукраинского тура! За пять лет они 10 раз обогнули Землю во время концертных туров по Украине, Европе, США и Канаде. Написали 33 000 шуток, а каждый их концерт во дворце «Украина» снимают аж 14 камер.

В комментариях к публикации поклонники поздравляют любимый коллектив, желая им всего наилучшего, а также с грустью вспоминают одну из самых ярких звезд команды Марину Поплавскую, которая погибла в автокатастрофе.

"Мариночка...", "Никогда не забуду...", – пишут пользователи.

Ранее мы писали, что один из актеров известной программы "Дизель Шоу" Егор Крутоголов заявил в интервью, что не может забыть день, когда с Мариной Поплавской произошел несчастный случай:

"Я человек, который нечасто возвращается в прошлое и там живет в своих мыслях. Я предпочитаю смотреть, что будет впереди, в будущем. Но трагедия, которая с нами случилась, не могла пройти мимо. Меня возвращает в этот день"

Напомним, звезды «Дизель шоу» плюнули на все и появились на канале Скабеевой, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, беда случилась со звездой "Дизель шоу", важное заявление.

Также Politeka писала, что звезда "Дизель шоу" выдал страшную правду о гибели Поплавской спустя полтора года.