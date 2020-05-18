"Не поругаются, как бы не старались где-то и кто-то"

Юморист из «Дизель Шоу», КВНщик Сергей Писаренко удивил неожиданным заявлением об отношениях Украины и России

Его заявление прозвучало в программе Сергея Иванова "Антиподи". (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

В частности артист заявил, что не испытывает ненависти ни к украинцам, ни к россиянам.

"Почему украинцы и русские должны стрелять друг в друга. Я не могу с этим ничего сделать, но ненавидеть за это украинский народ я не могу. Также не могу ненавидеть русских, потому что они там сидят на Урале и не понимают, почему так происходит. Это, к сожалению, так", - заявил Писаренко.

По его убеждению, вся проблема в том, что украинцев и россиян «кто-то ссорит». Артист уверен, что граждане России и Украины продолжают обжаться по-дружески.

"Простые люди будут общаться. Родственники не поругаются, как бы не старались где-то и кто-то. Простые люди будут общаться. Встречаясь в других странах, в Турции украинцы и русские встречаясь на одном пляже по прежнему загорают, и садятся вечером за один стол, погрустят, выпьют, потом руки пожмут и разъезжаются по своим странам. В какой-то момент, устанет кто-то где-то ссорить нас и мы спокойно продолжим жать друг другу руки", - считает участник «Дизель Шоу».

Заявление артиста пораило пользователей сети. "Фу, это мерзко", "Десятилетия цензуры дали свое", "чудак реально уронил рейтинг Дизеля только что", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Сергей Писаренко и его коллега Евгений Никишин ошарашили украинцев появлением на телеканале "Россия 1", где работают пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.

Напомним, «Дизель шоу» жестко высмеяли выборы в Украине: «министр алкоголизма и женщина-космонавт».

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель шоу" плюнули на все и появились на канале Скабеевой, гремит скандал: "Пусть уезжают".

Также Politeka писала, как выглядят и чем занимаются жены звезд «Дизель шоу».