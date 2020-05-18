Члени Центральної виборчої комісії вляпалися в грандіозний скандал під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін на своїй особистій сторінці в Facebook написав, що члени Центральної виборчої комісії виписали собі премії та відпускні в сумі 200-300 тисяч гривень, кількість нулів і правда дивує.

«Трохи в шоці від цієї новини - члени ЦВК обійшли закон. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК у змінах виборчого кодексу...» - написав він на своїй сторінці.

Парламентарій додав, що тепер їх дуже чекають на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування для пояснень, яке відбудеться 20 травня.

Варто нагадати, що не так давно Верховна Рада постановила, що зарплати чиновників на період карантину і кризи в країні обмежуються сумою 47230 гривень. Але це схоже не заважає окремій категорії держслужбовців переступати через закон. Їм 47 тисяч виявилося замало.

Крім того, як виявилося зарплата членів ЦВК навіть більше, ніж у чинного президента України Володимира Зеленського.

Так, президент Зеленський за березень отримав 28 тисяч гривень. При цьому після вирахування податків та зборів у розмірі 5 460 гривень у президента «на руках» залишилося тільки 22 540 гривень.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко здивував кількістю нулів у зарплаті.

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