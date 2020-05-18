Члени Центральної виборчої комісії вляпалися в грандіозний скандал під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін на своїй особистій сторінці в Facebook написав, що члени Центральної виборчої комісії виписали собі премії та відпускні в сумі 200-300 тисяч гривень, кількість нулів і правда дивує.

«Трохи в шоці від цієї новини - члени ЦВК обійшли закон. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК у змінах виборчого кодексу...» - написав він на своїй сторінці.

Парламентарій додав, що тепер їх дуже чекають на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування для пояснень, яке відбудеться 20 травня.

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Варто нагадати, що не так давно Верховна Рада постановила, що зарплати чиновників на період карантину і кризи в країні обмежуються сумою 47230 гривень. Але це схоже не заважає окремій категорії держслужбовців переступати через закон. Їм 47 тисяч виявилося замало.

зеленський в раді

Крім того, як виявилося зарплата членів ЦВК навіть більше, ніж у чинного президента України Володимира Зеленського. 

Так, президент Зеленський за березень отримав 28 тисяч гривень. При цьому після вирахування податків та зборів у розмірі 5 460 гривень у президента «на руках» залишилося тільки 22 540 гривень.

Нагадаємо,  головний санлікар Ляшко здивував кількістю нулів у зарплаті.

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