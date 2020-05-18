Відомий український музикант Андрій Підлужний зробив несподівану заяву про Російську Федерацію

Український співак, музикант і автор пісень Тіни Кароль та Тоні Матвієнко, екс-учасник групи «Скрябін», продюсер групи «Нічлава» Андрій Підлужний мріє прокинутися і почути, що Росії більше немає на карті світу.

Про це він заявив 2019 року в інтерв'ю виданню Погляд.

Співак порівняв росіян з племенем «андрофагів-людожерів», поглинаючих собі подібних.

Він сподівається, що за всі поневіряння російська влада відповідатиме за законом на світовому рівні, тільки тоді всі жахи війни на сході України закінчаться. Також він зневажливо висловився про зірок-перебіжчиків, які заробляють в країні-агресора.

«У мене є мрія, щоб з карти землі зникла Росія. Я не ділю їх на хороших — погані, просто хочу прокинутися і почути новину, що ця частина землі зникла разом з працівниками, які знають, що в Україні війна, і все одно їздять до агресора, з музикантами, які продовжують там концертувати. Виправдання таким людям немає», — зазначив він.

Також артист, посилаючись на праці Геродота, заявив, що на цій частині світу з давніх часів мешкали варварські племена, і з тих пір мало що змінилося.

«Мало хто знає, але якщо почитати Геродота, то сучасні росіяни на зорі свого походження — це плем'я андрофагів-людожерів, які пожирають собі подібних. На землі з давніх-давен так було, і це задокументовані факти.

За його словами, він мріє, щоб росіяни відповіли за свої злодіяння.

«Хочу, щоб вони були покарані на світовому рівні і божеському, щоб, нарешті, припинилося це все. Ледь не кожен день ми чуємо, що хтось загинув на сході, це гинуть кращі сини України, а скільки ми ще не знаємо зниклих. А скільки загинуло бійців з добровольчих батальйонів рахунок взагалі не ведеться. Цей жах має припинитися!» — переконаний Андрій.

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