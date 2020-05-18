Известный украинский музыкант Андрей Подлужный сделал неожиданное заявление о Российской Федерации

Украинский телеведущий, музыкант и автор песен Тины Кароль и Тони Матвиенко, экс-участник группы «Скрябин», продюсер группы «Ничлава» Андрей Подлужный мечтает проснуться и услышать, что России больше нет на карте мира.

Об этом он заявил 2019 года в интервью изданию Погляд.

Певец сравнил россиян с племенем «андрофагов-людоедов», поглощающих себе подобных.

Он надеется, что за все злоключения российские власти ответят по закону на мировом уровне, только тогда все ужасы войны на востоке Украины закончатся. Также он с пренебрежением высказался о звездах-перебежчиках, которые зарабатывают в стране-агрессоре.

«У меня есть мечта, чтобы с карты земли исчезла Россия. Я не делю их на хороших — плохих, просто хочу проснуться и услышать новость, что эта часть земли исчезла вместе с работниками, которые знают, что в Украине война, и все равно ездят к агрессору, с музыкантами, которые продолжают там концертировать. Оправдания таким людям нет», — отметил он.

Также артист, ссылаясь на труды Геродота, заявил, что на этой части мира с давних времен обитали варварские племена, и с тех пор мало что изменилось.

«Мало кто знает, но если почитать Геродота, то современные россияне на заре своего происхождения — это племя андрофагов-людоедов, которые пожирают себе подобных. На земле с древних веков так было, и это задокументированные факты.

По его словам, он мечтает, чтобы россияне ответили за свои злодеяния.

«Хочу, чтобы они были наказаны на мировом уровне и божеском, чтобы, наконец, прекратилось это все. Едва не каждый день мы слышим, что кто-то погиб на востоке, это гибнут лучшие сыновья Украины, а сколько мы еще не знаем пропавших без вести. А сколько погибло бойцов с добровольческих батальонов, по ним счет вообще не ведется. Этот ужас должно прекратиться!» — убежден Андрей.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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