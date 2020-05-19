Письменниця Лариса Ніцой різко висловилася на бік дітей з окупованих територій
Як передає Politeka.net, свою думку вона озвучила в ефірі програми на телеканалі ZIK. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За її словами, дітей з окупованих територій не можна приймати в дитячі українські табори.
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"Яким чином на території України в літніх дитячих таборах відпочивають діти з окупованих територій нарівні з дітьми бійцями АТО, і в цих таборах діти "сепарів" розповідають дітям бійців АТО, що вони хохли, що Москва – це країна "форевер", - висловилася Ніцой.
Крім того, письменниця впевнена, що ці діти займаються пропагандою.
"Яким чином вони до нас потрапили і для чого цих дітей зводити з нашими українськими дітьми? Ви кажете, що нам потрібно виховувати нове покоління, але нам не потрібно зводити вже дітей лобами в таборах, які проповідують зовсім іншу позицію", - додала вона.
Також раніше повідомлялося, що письменниця Лариса Ніцой переконана, що жителів України необхідно озброїти.
На її думку, легалізація зброї в Україні врятує від повномасштабного російського вторгнення. Треба запозичити міжнародний досвід у цьому питанні і застосувати його як можна швидше.
Більш того, вона впевнена, що вирішити конфлікт з Росією можна відгородившись від неї бетонною стіною, оскільки "той народ давно вже нас зрадив, вони давно нам встромили ніж у спину, вони нас вбивають".
Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.
Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.
Також Politeka писала, що Ніцой потрясла визнанням, спливла правда.