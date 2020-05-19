Письменниця Лариса Ніцой різко висловилася на бік дітей з окупованих територій

Як передає Politeka.net, свою думку вона озвучила в ефірі програми на телеканалі ZIK. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, дітей з окупованих територій не можна приймати в дитячі українські табори.

"Яким чином на території України в літніх дитячих таборах відпочивають діти з окупованих територій нарівні з дітьми бійцями АТО, і в цих таборах діти "сепарів" розповідають дітям бійців АТО, що вони хохли, що Москва – це країна "форевер", - висловилася Ніцой.