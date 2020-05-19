Писательница Лариса Ницой резко высказалась в сторону детей из оккупированных территорий

Как передает Politeka.net, свое мнение она озвучила в эфире программы на телеканале ZIK. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, детей из оккупированных территорий нельзя принимать в детские украинские лагеря.

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"Каким образом на территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий наравне с детьми бойцами АТО, и в этих лагерях дети "сепаров" рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва – это страна форевер", - высказалась Ницой.

Лариса Ницой

Кроме того, писательница уверена, что эти дети занимаются пропагандой. 

"Каким образом они к нам попали и для чего этих детей сводить с нашими украинскими детьми? Вы говорите, что нам нужно воспитывать новое поколение, но нам не нужно сводить уже детей лбами в лагерях, которые проповедуют совершенно другую позицию", - добавила она.

Также ранее сообщалось, что писательница Лариса Ницой убеждена, что жителей Украины необходимо вооружить.

По ее мнению, легализация оружия в Украине спасет от полномасштабного российского вторжения. Надо позаимствовать международный опыт в этом вопросе и применить его как можно скорее.

Лариса Ницой

Более того, она уверена, что решить конфликт с Россией можно отгородившись от нее бетонной стеной, так как "тот народ давно уже нас предал, они давно нам воткнули нож в спину, они нас убивают".

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.