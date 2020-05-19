Писательница Лариса Ницой резко высказалась в сторону детей из оккупированных территорий

Как передает Politeka.net, свое мнение она озвучила в эфире программы на телеканале ZIK. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По ее словам, детей из оккупированных территорий нельзя принимать в детские украинские лагеря.

"Каким образом на территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий наравне с детьми бойцами АТО, и в этих лагерях дети "сепаров" рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва – это страна форевер", - высказалась Ницой.