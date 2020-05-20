Скоро літо, а тепла все не передбачається

Погода в Україні в четвер, 21 травня, буде вологою і хмарною

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

Відзначається, що незважаючи на загальну хмарність, найбільше прояснень буде в центральних областях.

Вітер очікується північно-західний, 5-12 м/с, на Заході та Півночі з сильними поривами.

Синоптик попередила, що в Україну знову наскочать заморозки. Традиційно, вони очікуються вночі. На цей раз морозний удар імовірний в північних, західних, центральних областях і на північному сході України.

В інших регіонах особливо тепло вночі теж не буде. Температура прогнозується +2… +7 градусів, на півдні значення трохи вищі: +7… +13 градусів.

Вдень у четвер в Україні передбачається +12 +18 градусів, на півдні температура буде місцями досягати +20 градусів.

У Києві 21 травня вночі буде ясно, сухо, завтра вдень - періодично дощ. Температура повітря найближчої вночі +4 +7 градусів, в околицях столиці є ймовірність невеликих заморозків, завтра вдень +14 градусів.

Погода і далі не збирається балувати українців теплом, незважаючи на те, що через півтора тижні вже літо.

Температура може трохи зрости не раніше наступного тижня.

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