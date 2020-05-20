Скоро лето, а тепла все не предвидится

Погода в Украине в четверг, 21 мая, будет влажной и облачной

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко Facebook.

Отмечается, что несмотря на общую облачность, больше всего прояснений будет в центральных областях.

Ветер ожидается северо-западный, 5-12 м/с, на Западе и Севере с сильными порывами.

Синоптик предупредила, что в Украину снова нагрянут заморозки. Традиционно, они ожидаются ночью. На этот раз морозный удар вероятен в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины.

В остальных регионах особо тепло ночью тоже не будет. Температура прогнозируется +2… +7 градусов, на юге значения чуть выше: +7… +13 градусов.

Днем в четверг в Украине предполагается +12 +18 градусов, на юге температура будет местами достигать +20 градусов.

В Киеве 21 мая ночью будет ясно, сухо, завтра днем ​​- периодически дождь. Температура воздуха ближайшей ночью +4 +7 градусов, в окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, завтра днем ​​+14 градусов.

Погода и дальше не собирается баловать украинцев теплом, несмотря на то, что через полторы недели уже лето.

Температура может немного вырасти не раньше следующей недели.

Напомним, плохая погода разорвет Украину, синоптики огорошили прогнозом: кого накроют ливни.

Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на Киев, появились кадры разрушений.

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