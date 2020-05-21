Блогер і волонтер Наталя Юсупова розкритикувала Володимира Зеленського за боротьбу з епідемією

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.



Коментуючи прес-конференцію президента України, вона приділила особливу увагу ситуації з епідемією в країні.



"Виявляється ми, майстри спорту з боротьби з вірусом. Не Ви, а ми! І не Ви вантажили власноруч вантажі в сотні кілограмів, не Ви їздили на закупівлі необхідного для медиків, не стояли в чергах на відсилання і не Ви забезпечили лікарні всім необхідним", - зазначила волонтер.

Також вона підкреслила, що волонтери навіть не отримали подяки за свої дії.

"Це зробили прості люди, а організували волонтери, яким Ви навіть спасибі не сказали. Ні воїнів, ні медикам, ні волонтерам, нікому! Голобородько відмінно зіграв свою роль в кіно, а реальності не зміг навіть малого", - вважає волонтер.

Раніше Юсупова виступила з пропозицією у зв'язку з продовженням карантину.

"Щодо карантину, можете мене лаяти, але, якщо весь світ продовжує, і ми повинні. Тільки всі, а не так що своїм можна працювати і заробляти, а середньому і малому бізнесу не можна", - зазначила вона.

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