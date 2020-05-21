Скандал з нардепом від "Слуги народу" Євгеном Брагаром, який порадив пенсіонерці продати "елітну" собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, заграв новими фарбами

Стало відомо, що на платформі ДП «СЕТАМ», підпорядкованій Мін'юсту, проводяться аукціони з продажу собак, вилучених у власників - попередньо, через накопичену заборгованність за комунальні послуги.

Так, днями Мін'юст продав на акціоні руду вівчарку жителя Ізмаїла, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Одеса Зараз". Пустили "тузика" з молотка за 500 гривень.

"Суд описав і заарештував майно боржника ще 8 квітня, - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу. - Тварину конфіскували за 2 тижні до торгів і виставили на аукціон. Пса хотіли придбати 4 учасника торгів, але троє не сплатили гарантійний внесок і «лот» дістався переможцю, що запропонував мінімальну суму за собаку".

На 22 травня на "СЕТАМ" запланований ще один акукцион. Лот - пітбультер'єр. Зазначено, що собаку заарештували разом із майном боржника в 2019 році Лиманським міськвідділом виконавчої служби в Донецькій області. Стартова ціна собаки 112,5 гривень, але поки ніхто не залишив заявку на участь в торгах.

25 травня має відбутися ще один аукціон, де хочуть продати собаку породи східноєвропейська вівчарка. Її конфіскували у березні 2020 року в місті Хмельницькому. Стартова ціна - 1300 гривень, але претендентів на покупку також поки що немає.

Слідом за піднятим галасом навколо продажу собак з'явилася реакція голови Мін'юсту Дениса Малюськи. Як передає Телеграм-канал Pavlovsky News, міністр прокоментував, що, зокрема, згаданого вище пітбультер'єра збираються пустити з молотка не за борги його власника, а за те, що тварина є агресивною і начебто когось вкусила.

Варто відзначити, як показує судова практика, у боржника по оплаті комуналки можуть відбирати майно, якщо заборгованість перевищила десять мінімальних зарплат, тобто 35 тисяч грн.

Нагадаємо, зовсім нещодавно вся країна сміялася над витівкою нардепа Євгена Брагара, який під час ефіру на одному з українських телеканалів порадив пенсіонерці, яка додзвонилася до студії, продати собаку, якщо та "елітної породи", щоб розрахуватися за непомірно дорогий газ.

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