Виснажена епідемією китайського вірусу, Україна може зіткнутися зі спалахом ряду небезпечних захворювань

Мова йде про кір, правець та інші хвороби, рівень вакцинації від яких зменшився на 20%. Це може призвести до поширення цих хвороб в найближчому майбутньому, передає Politeka.net з посиланням на Офіс президента.

Тема вакцинації піднімалася на нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 за участю президента Володимира Зеленського.

Міністерство охорони здоров'я закликає батьків не ігнорувати щеплення, аби запобігти перерахованим хворобам.

«Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз - настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива і зараз», – заявив глава держави.

Громадяни на ці слова гаранта відреагували по-різному і, судячи з усього, схильні й тут бачити змови.

«Це знову відведення очей, щоб прийняти антиукраїнські закони», «Що, ковід-19 вже не штирить? Чи ковід героїчно вже майже подолали, тепер то будуть бороти», «Головне, щоб люди сиділи по домівках і не ворушились. Ще не все здано Путіну, ще не весь Київ знищений забудовами, ще не всі антиукраїнські закони ухвалені. Просто рай для окупантів, які сидять по ресторанам і ржуть з усього цього. Коли чекати метеоритний дощ тривалістю півроку?», «Знову карантин буде оголошувати, сподобалося?», «посил статті простий - починає працювати транспорт –робіть щеплення дітям, щоб у майбутньому не було проблем!», «Як до влади прийшов, ще тільки стригучого лишаю не чекали», – пишуть у коментарях.

Раніше ми писали про те, що прорахунки Зеленського по Донбасу, відсутність чіткого плану і стратегії врегулювання ситуації можуть призвести до того, що збройний конфлікт затягнеться на роки, оскільки в його продовженні зацікавлені чимало людей.

Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну від китайського вірусу.

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