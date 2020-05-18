«Коридор позора и презрения» устроили медики премьер-министру во время посещения больницы
Акцию протеста бельгийских врачей премьер-министру Софи Вильмес показал телеканал RTBF.
Перед визитом премьера медики выстроились по обе стороны дороги, и по мере приближения кортежа главы правительства разворачивались к машинам спиной, чтобы продемонстрировать возмущение тем, как власть относится к системе здравоохранения в период пандемии.
На протест вышли около 120 врачей, медсестер и работников скорой помощи.
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Врачи требуют повышения зарплата за прошедшие два месяца тяжелой работы. Кроме того, их крайне возмутило распоряжение правительства об обязательном сверхурочном выходе на работу при необходимости.
«Наши врачи и медсестры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение», - заявил представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.
Позже премьер-министр в Twitter написала, что во время этого визита в больницу состоялся важный для нее и медперсонала диалог. Они обсудили степень нагрузки медиков, их состояние здоровья и уровень выплат.
Отметим, что в похожей ситуации может оказаться и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как известно, по всей Украине участились протесты медиков. Врачи возмущены невыносимыми условиями работы в разгар пандемии.
Более того, большинство украинских врачей так и не получили обещанных государством 300% зарплат. Вместо этого многим выдали мизерные доплаты в размере несколько сотен гривен, которые медики сочли за унижение в сложившихся обстоятельствах. При этом некоторые остались вообще без доплат.
А врачи, которые не задействованы в борьбе с пандемией стали получать даже меньше обычного.
Напомним, харьковские врачи рассказали о невыносимых условиях работы во время эпидемии (видео).
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Также Politeka писала, что украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом: кадры протеста.