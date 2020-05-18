«Коридор позора и презрения» устроили медики премьер-министру во время посещения больницы

Акцию протеста бельгийских врачей премьер-министру Софи Вильмес показал телеканал RTBF.

Перед визитом премьера медики выстроились по обе стороны дороги, и по мере приближения кортежа главы правительства разворачивались к машинам спиной, чтобы продемонстрировать возмущение тем, как власть относится к системе здравоохранения в период пандемии.

На протест вышли около 120 врачей, медсестер и работников скорой помощи.

Врачи требуют повышения зарплата за прошедшие два месяца тяжелой работы. Кроме того, их крайне возмутило распоряжение правительства об обязательном сверхурочном выходе на работу при необходимости.

«Наши врачи и медсестры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение», - заявил представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Позже премьер-министр в Twitter написала, что во время этого визита в больницу состоялся важный для нее и медперсонала диалог. Они обсудили степень нагрузки медиков, их состояние здоровья и уровень выплат.

Отметим, что в похожей ситуации может оказаться и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как известно, по всей Украине участились протесты медиков. Врачи возмущены невыносимыми условиями работы в разгар пандемии.

Более того, большинство украинских врачей так и не получили обещанных государством 300% зарплат. Вместо этого многим выдали мизерные доплаты в размере несколько сотен гривен, которые медики сочли за унижение в сложившихся обстоятельствах. При этом некоторые остались вообще без доплат.

А врачи, которые не задействованы в борьбе с пандемией стали получать даже меньше обычного.

Напомним, харьковские врачи рассказали о невыносимых условиях работы во время эпидемии (видео).

Как сообщала Politeka, врачи не увидят обещанных денег, Зеленский признал ошибку: "Оплатить не получится, потому что...".

Также Politeka писала, что украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом: кадры протеста.