Истощенная эпидемией китайского вируса, Украина может столкнуться со вспышкой ряда опасных заболеваний

Речь идет о кори, столбняке и других болезнях, уровень вакцинации от которых уменьшился на 20%. Это может привести к распространению этих недугов в ближайшем будущем, передает Politeka.net со ссылкой на Офис президента.

Тема вакцинации поднималась на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с участием президента Владимира Зеленского.

Министерство здравоохранения призывает родителей не игнорировать прививки, чтобы предотвратить перечисленные болезни.

«Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез - столь же тяжелые болезни, не менее опасны, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас», – заявил глава государства.

Граждане на эти слова гаранта отреагировали по-разному и, судя по всему, склонны и тут видеть заговоры.

«Это опять отвод глаз, чтоб принять антиукраинские законы», «Что, ковид-19 уже не штырит? Или ковид героически уже почти побороли, теперь то будут бороть», «Главное, чтобы люди сидели по домам и не ворушились. Еще не все сдано Путину, еще не весь Киев уничтожен застройками, еще не все антиукраинские законы приняты. Просто рай для оккупантов, которые сидят по ресторанам и ржут из всего этого. Когда ждать метеоритный дождь продолжительностью полгода?», «Опять карантин будет объявлять, понравилось?», «статье посыл простой - начинает работать транспорт –делайте прививки детям, чтоб в будущем не было проблем!», «Как к власти пришел, еще только стригучего лишая не ждали», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что просчеты Зеленского по Донбассу, отсутствие четкого плана и стратегии урегулирования ситуации могут привести к тому, что вооруженный конфликт затянется на годы, поскольку в его продолжении заинтересованы немало людей.

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину от китайского вируса.

Как сообщала Politeka, украинские врачи взбунтовались из-за позорных доплат, обещанных президентом: кадры протеста.

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