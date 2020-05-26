Співачка Анастасія Приходько висловилася про своє ставлення до російського мови

Свій коментар вона дала в інтерв'ю "Крим.Реалії"

Співачка впевнена, що ця мова є для України "апендицитом, який потрібно викинути".

"Якщо б ми об'єднувалися і боролися за українську музику, за українську мову, за українське кіно, то російська мова сам би відпало. Нам не потрібна ця прихильність. Її треба відрізати, як апендицит, і викинути", - зазначила вона.

Інтерв'юер уточнив, що в Британії американський англійська не є власністю країни, так як австралійський англійська, але співачка таку думку тут же відповіла:

"Тоді чому в Росії не звучить киргизька музика на радіо? І немає українських шкіл? Чому у нас має звучати Григорій Лепс? Я за те, щоб було більше європейських музикантів, більше американських. Так, ми з вами зараз розмовляємо російською мовою, як і багато – це і є та проблема, яка почалася з моменту незалежності України. Треба було ще тоді боротися за це в школах, в університетах", - впевнена співачка.

Раніше українська письменниця Оксана Забужко закликала українців виправдовуватися за свою україномовність.

"Ви в своєму праві, і нічого не треба доводити – це ваш будинок, і це ваша мова: та сама, за яку ще недавно розстрілювали, а зовсім недавно, вже на нашій пам'яті – сміялися", - нагадала вона.

А для тез, хто не згоден з цією думкою вона зробила окрему пропозицію:

"А кому це (українською мовою - ред.) не подобається - ну так ніхто тут силою не тримає: світ широкий, рейсів з України багато, он у Борисполі, кажуть, новий термінал відкривають - які проблеми, щасливої дороги і гарного літа!", - уклала вона.

Нагадаємо, скандальний Охлобистін раптово поріднився з українцями.

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