Певица Анастасия Приходько высказалась о своем отношении к российскому языку

Свой комментарий она дала в интервью "Крым.Реалии"

Певица уверена, что этот язык является для Украины "аппендицитом, который нужно выкинуть".

"Если бы мы объединялись и боролись за украинскую музыку, за украинский язык, за украинское кино, то русский язык сам бы отпал. Нам не нужна эта привязанность. Ее надо отрезать, как аппендицит, и выкинуть", - отметила она.

Интервьюер уточнил, что в Британии американский английский не является собственностью страны, так как и австралийский английский, но певица такое мнение тут же парировала:

"Тогда почему в России не звучит кыргызская музыка на радио? И нет украинских школ? Почему у нас должен звучать Григорий Лепс? Я за то, чтобы было больше европейских музыкантов, больше американских. Да, мы с вами сейчас разговариваем на русском языке, как и многие – это и есть та проблема, которая началась с момента независимости Украины. Надо было еще тогда бороться за это в школах, в университетах", - уверена певица.

Ранее украинская писательница Оксана Забужко призвала украинцев оправдываться за свою украиноязычность.

"Вы в своем праве, и ничего не надо больше доказывать – это ваш дом, и это ваш язык: та самая, за которую еще недавно расстреливали, а совсем недавно, уже на нашей памяти – смеялись", - напомнила писательница.

А для тез, кто не согласен с этим мнением она сделала отдельное предложение:

"А кому это (украинский язык - ред.) не нравится - ну так никто тут силой не держит: мир широк, рейсов из Украины много, вон в Борисполе, говорят, новый терминал открывают - какие проблемы, счастливого пути и хорошего лету!", - заключила она.

Напомним, скандальный Охлобыстин внезапно породнился с украинцами.

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