Актер этнический украинец, но его заявления больше напоминают пропагандистские байки

Василий Лановой сделал ряд громких заявлений об Украине

Российский актер театра и кино Василий Лановой впечатляет публику своими скандальными заявлениями, которые делает с завидной регулярностью.

Politeka.net предлагает вам вспомнить самые острые высказывания актера об Украине.

Дошло до того, что актер свято верит якобы Российская Федерация помогает Донецкой и Луганской области. Также Лановой мечтает, что границы между Украиной и РФ сотрутся.

"Украина одумается, и нас, как и раньше, не будут разъединять границы. Главное, чтобы хватило терпения, чтобы мы продолжали помогать Донбассу и Луганску", - заявлял актер в одном из интервью.

Ко всему прочему, он в духе кремлевских пропагандистов, заявлял, что Америка якобы использует украинский народ против РФ.

"Что с собой позволил сделать украинский народ. Они что, не замечают свастик и факельных шествий? Не видят убитых под бомбёжками женщин, стариков, детей? Неужели они не понимают, что Америка, цинично используя украинский народ, решает свои задачи", - рассказывал актер.

Не забыл актер напомнить, что является по национальности украинцем, который родился и живет в Москве. Поэтому он не понимает, зачем возводить границы между Украиной и Россией".

"Корни у меня и здесь, и там, как и родные в России и в Украине. Как прикажете себя ощущать в этой жизни сегодня при этом искусственном возведении границ, и между кем? Братьями по крови, испокон веков жившими рядом, перемешавшимися родственными связями, кровными отношениями", - напоминал актер, пользуясь одной из любимых баек пропагандистов о "братьях по крови".