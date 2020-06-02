Гуморист Володимир Данилець заявив, що мовне питання розпалює ненависть серед українців

Про це учасник знаменитого дуету "Кролики" розповів ефірі телеканалу «112 Україна» 1 червня, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скрольте вниз).

Як зазначив Володимир Данилець, у нього батько - українець, а мати - росіянка. При цьому батьки ніколи не сварилися з приводу мови чи національності. Комік стверджує, що люди за допомогою мовних суперечок сіють ворожнечу в Україні і заробляють на простих громадянах.

«У селі Дмитрівка, в якому я жив, можна було зустріти євреїв, поляків, українців і росіян. І вони всі добре розуміли один одного. Такого у нас не було, щоб "Чому ти балакаєш цією мовою?", - зазначив Данилець. - "Все це штучно придумали для того, щоб у нас з вами були сварки, щоб ненавиділи один одного. А деякі хлопці на цьому ще й заробляють".

На думку артиста, найголовніше - це відносини між українцями, а питання мови - вторинне. Володимир Данилець підкреслив, що допомагати потрібно незалежно від того, як людина говорить.

"Якщо ми до лікаря йдемо, так як нам знадобилася операція, ми не питаємо, якою мовою він розмовляє. Ми просимо: "Спаси", і він нас рятує... Якщо він нас розуміє - слава Богу. Він зробив свою справу, спеціаліст, і ми будемо живі та здорові. Вся суть не в мові, а у відношенні", - підкреслив комік.

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