Юморист Владимир Данилец заявил, что языковой вопрос разжигает ненависть среди украинцев

Об этом участник знаменитого дуэта "Кролики" рассказал эфире телеканала «112 Украина» 1 июня, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Как отметил Владимир Данилец, у него отец - украинец, а мать - русская. При этом родители никогда не ссорились по поводу языка или национальности. Комик утверждает, что люди при помощи языковых споров сеют рознь в Украине и зарабатывают на простых гражданах.

«В селе Дмитровка, в котором я жил, можно было встретить евреев, поляков, украинцев и русских. И они все хорошо понимали друг друга. Такого у нас не было, чтобы "Чому ти балакаєш цією мовою?", - отметил Данилец. - "Все это искусственно придумали для того, чтобы у нас с вами были ссоры, чтобы ненавидели друг друга. А некоторые ребята на этом еще и зарабатывают".

По мнению артиста, самое главное - это отношения между украинцами, а вопрос языка - вторичен. Владимир Данилец подчеркнул, что помогать нужно независимо от того, как человек говорит.

"Если мы к врачу идем, так как нам понадобилась операция, мы не спрашиваем, на каком языке он разговаривает. Мы его просим: "Спаси", и он нас спасает... Если он нас понимает - слава Богу. Он сделал свое дело, специалист, и мы будем живы и здоровы. Вся суть не в языке, а в отношении", - подчеркнул комик.

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