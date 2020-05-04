Российскую территорию покинул известный стендап-комик Александр Долгополов, успевший прославиться шутками о президенте РФ Владимире Путине

Популярный стендап-комик Александр Долгополов, который недавно раскритиковал российскую власть и российское общество, пожаловался на преследования в РФ. Так, он заявил, что его начала искать полиция из-за его критических заявлений в адрес российской власти.

Все началось после того, как он пошутил о президенте РФ Владимире Путине.

"Я заметил, что после выборов население разделилось на две части. Теперь с одной стороны – люди, которые за Путина, с другой – те, кто умеет читать, писать и делать логические выводы. Вам не кажется странным, что все фанаты Путина выглядят, как массовка из "Безумного Макса"? Даже если Путин выйдет и скажет: "Знаете что? Я издаю указ, по которому все россияне должны прыгнуть в лаву", – эти люди посмотрят и скажут: "О боже мой! Какой кошмар! Где мы возьмем лаву, Владимир Владимирович? У нас нет лавы на дворе. Что нам делать, наш мудрый вождь?" – шутил Долгополов.

Кроме того, комик как-то высмеял Путина и оппозиционного политика Алексея Навального.

А в ноябре 2019 года в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю Долгополов рассказал, что когда первый раз пошутил про политику – ему сказали, чтобы больше такого не было на сцене.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России

Также Politeka писала, что Лещенко поставил дикий ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".