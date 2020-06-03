7 червня українці будуть дарувати один одному вітання з Трійцею 2020 - одним із найбільших християнських свят

Politeka.net пропонує найкращі душевні вірші, прозу та листівки. Порадуйте всіх рідних і близьких привітаннями українською та російською мовами.

Трійця - це одне з двунадесятих свят, він присвячений Святому Душу, що зійшов з небес у вигляді вогню на учнів Ісуса Христа. Апостоли отримали здатність говорити на різних мовах, щоб нести Слово Боже і проповідувати в різних частинах планети. Свято називають днем заснування християнства.

Ще одна назва свята - П'ятидесятниця, адже його традиційно відзначають на 50-й день після Великодня. Завдяки цьому дуже легко дізнатися, якого числа потрібно привітати близьких. Так як Великдень в 2020 році відзначили 19 квітня, то Трійцю відзначають 7 червня.

В Україні свято здавна вважають моментом цього переходу від весни до літа. Трійця завжди наповнена літнім теплом, запахом духмяних трав і турботою про близьких. З давніх часів до нас дійшов звичай прикрашати будівлі зеленню, квітами й гілками дерев. Дівчата традиційно роблять вінки і танцюють в хороводах. І, звичайно ж, віруючі вітають своїх друзів, знайомих і родичів з великим святом.

Красиві привітання з Трійцею 2020 у віршах

Поезія покликана передавати найяскравіші відчуття і емоції. В честь свята пропонуємо християнські привітання для друзів і рідних у віршах як російською, так і українською мовою. Нижче наводимо як дитячі, так і поздоровлення для дорослих:

Вот Святая Троица снова к нам пришла!

Жизнь пускай устроится, и не будет зла.

Пусть нас от несчастья защищает Бог,

Радость, благоденствие нам с небес пошлет,

Сердце успокоится, запоет душа.

Хорошо, что Троица снова к нам пришла!



***

Светлый праздник Троицы,

Приходит в каждый дом,

Природа улыбается,

Все зеленеет кругом!

Сегодня с Троицей святой

Радо поздравляю вас,

Пусть счастье к вам течет рекой,

Украсив каждый час!

***

Я с днем Троицы Великой

Всех вас поздравляю.

Здравия, добра и счастья

От души желаю.

Пусть хранит всегда Господь

От беды и страхов.

В жизни будет больше вашей

Только добрых знаков.



***

На Троицу желаю легкости души,

Каждый час цени и сполна дыши,

Желаю мира, успеха, доброты,

Чтобы сбывались заветные мечты.

Чтобы в сердце поселилась благодать,

А напоследок - счастья хочу Вам пожелать.

***

Воскресение, Троица светлая!

Поздравляю и спешу пожелать,

Чтоб мечты исполнялись заветные,

Чтоб печали и горя не знать.

Пусть достатком, радостью и верой

Господь украшает дни твои.

Не скупись, отдавай полной мерой

Близким людям запасы любви.

Источник фото: cards.tochka.net

***

Із Трійцею щиро вітаю! Миру та добра

Бажаю родичам своїм! Настала Божая пора,

Всім християнам шлю низький уклін,

Для вас звучить церковний передзвін!

Най вам вдача щоб була, життя жилося не дарма!

Щастя бажаю всім від Бугу до Дніпра!

***

Із Трійцею вітаю, добра та щастя побажаю!

Ніколи вас не ображаю,

І ваші вчинки добрим словом пригадаю,

Люблю, цілую, зустрічі жадаю!

***

Вітаю радо із Трійцею Святою!

Бажаю від сердця миру і спокою,

Щоб небо було для вас тільки ясним,

Життя – завжди безхмарним та прекрасним.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негод оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

***

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

***

Трійця славна вже пришла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

Джерело фото: jenskiymir.com

Листівки для привітання з Трійцею 2020

Вже давно настала ера цифрових технологій, але традиція дарувати листівки нікуди не поділася - просто тепер красиві картинки з побажаннями відправляють смс, в месенджерах і соціальних мережах. Звичним варіантом для привітання стали ікони із зображенням Святої Трійці. Одна з найбільш загадкових і глибоких робіт - однойменна ікона російського художника Андрія Рубльова.

Для привітання з Трійцею 2020 підійдуть і інші картинки на християнську тематику. Головне пам'ятати, що свято присвячене Триєдиному Богу. Як правило, крім картинки, листівка містить текстове привітання. Його можна вписати самостійно, вибравши відповідну прозу або вірш. Пропонуємо безкоштовні варіанти:

Джерело фото: obozrevatel.com

Джерело фото: otkritkiok.ru

Джерело фото: telegraf.com.ua

Привітання з Трійцею 2020 в прозі

Проза допомагає виразити почуття, які ніяк не виходить викласти у віршах. Православні привітання зазвичай дуже урочисті і присвячені Господу. Втім, молоді люди можуть вибрати для друзів прикольні побажання.

Свята Трійця прийшла до вас у дім! Нехай Триєдиний Господь принесе у ваше життя більше тепла і світла. Пам'ятайте, що Святий Дух оселився в кожному з нас, шануйте всіх ближніх, даруєте оточуючим щастя і радійте у відповідь. Діліть кожну щасливу подія зі своїми близькими і бережіть сім'ю.

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Вітаю із радісним святом Трійці 2020! Нехай літо подарує вам своє тепло і ароматну зелень! Нехай Отець, Син і Святий Дух обдарують вашу родину непохитним здоров'ям, миром і благополуччям на всі часи.

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Вітаю з Трійцею 2020 всіх православних. Нехай Господь обдарує щастям, радістю, духовною силою і упевненістю в завтрашньому дні. Бажаю, щоб життєві події лише зміцнювали віру і дарували тільки позитивні емоції. Не забудьте побажати всього найкращого своїм близьким.

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Вітаю з Трійцею 2020, від чистого серця бажаю побільше щасливих днів, благополуччя в домі, щоб око радів навколишньої краси, а серце преисполнялось любов'ю до людей. Нехай в тарілці завжди буде густо, а в гаманці - ніколи не порожньо.



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Вітаю з благодатним святом Трійці. Хочу, щоб як сьогодні всюди пахнуть квіти і зелень, так і у вашому житті розквітали радісні моменти і посмішки. Нехай цей рік буде для тебе багатим на успіхи, подарує щиру любов і постійний успіх. Нехай Господь благословить вашу сім'ю.



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