Медикам не вдалося врятувати відомого волонтера АТО Віталія Панича

Як передає Politeka.net, про це близькі волонтера повідомили в соціальних мережах.

Відомо, що напередодні смерті відомий волонтер перебував у реанімаційному відділенні під кисневою маскою.

"Шок. Жах... Смерть перемогла... О 20.20 після зупинки серця, реанімації... Ми його втратили... Шок... Ната, тримайся... Помоліться за новопредставленого Віталія", - написала волонтер Анна Майборода у своєму Facebook.

Вона також додала, що кілька років тому Віталій Панич переніс важку операцію і жив без однієї нирки.

За інформацією його побратимів, Віталія Панича перевели в реанімаційне відділення після того, як були виявлені ниркова недостатність і пневмонія. Більше того, медики робили волонтеру ПЛР-тест на китайський вірус, але він показав негативний результат.

"Земля пухом, відпочивай з Богом", "Не вірю, що це правда, що так сталося. Віталій, ти назавжди в наших серцях", "Світла пам'ять. Сім'ї - сили пережити горе", "Я не вірю, просто не вкладається в голові", "Ну як же так... Немає слів, яка несправедливість", "Відчуваю як власну втрату", "Ми в шоці...", - написали українці в коментарях.

Раніше ми розповідали, що підконтрольні Кремлю окупаційні війська "Л/ДНР" понесли серйозні втрати на передовій. За травень 2020 року на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил українські військові ліквідували 49 терористів.

Посилаючись на дані розвідки ООС боєць ЗСУ "Штірліц" уточнив, що всього за 30 календарних днів ліквідовано 49 осіб. При цьому кількість постраждалих та травмованих майже вдвічі вище. За даними офіцера, їх загальна кількість - 94.

Крім того, в травні українські військові підбили і ліквідували 7 одиниць озброєння і бронетехніки росіян.

Нагадаємо, що українська армія здивувала результатом у світовому рейтингу військ.

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