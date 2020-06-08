2-річна Настя в результаті ДТП залишилася круглою сиротою, втративши в аварії маму і тата

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, страшна аварія під Нікополем сталася 30 травня.

Тоді на трасі Нікополь–Дніпро зіткнулися молоковоз і легковик. Удар був настільки сильним, що легковик сильно пом'яло, а від отриманих травм померли чоловік з жінкою.

В соцмережах друзі загиблих Олександра і Вікторія Лук'яненко просять городян підтримати Наталю Михайлівну – бабусю дворічної Насті, яка втратила в ДТП відразу двох батьків. Дівчинка зараз перебуває в лікарні.

"Багато людей відгукуються і допомагають осиротілій родині. Тим часом Катерина Жасминова – никопольчанка, яка теж допомагає дівчинці, повідомляє, що переводити гроші на карту бабусі зараз не варто. Наталія Михайлівна сама просить про це, так як дуже боїться шахраїв. На даний момент вирішується питання з благодійними фондами, щоб вони взяли під опіку дитину. Переказувати гроші на їх рахунку буде безпечніше і надійніше", - сказано в публікації.

Також у соцмережах додали, що через півтора місяці 2-річній Насті знадобиться реабілітація, а через 6 місяців - операція.

"Наталія Михайлівна сама не впорається ні морально, ні матеріально", - розповіла Катерина.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі 12-річний підліток викрав ключі від автомобіля BMW у свого знайомого і вирішив покататися. В результаті він влаштував два ДТП.

Поліція наздогнала малолітньої гонщика і повернула матері. Однак дитина втекла вдруге і врізалася в стовп, а потім замкнулася в машині.

Поки копи намагалися дістати його з автомобіля, він вдарив по газах і спробував сховатися. Хлопця наздогнали і розбили скло в машині, щоб його дістати.

найцікавіше, що 12-річна дитина був дуже дрібним і худим і керував машиною, сидячи на подушці.

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