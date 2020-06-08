2-летняя Настя в результате ДТП осталась круглой сиротой, потеряв в аварии маму и папу

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, жуткая авария под Никополем произошла 30 мая.

Тогда на трассе Никополь–Днепр столкнулись молоковоз и легковушка. Удар был настолько сильным, что легковушку сильно помяло, а от полученных травм скончались мужчина с женщиной.

В соцсетях друзья погибших Александра и Виктории Лукьяненко просят горожан поддержать Наталью Михайловну – бабушку двухлетней Насти, потерявшей в ДТП сразу двух родителей. Малышка сейчас находится в больнице.

"Многие люди откликаются и помогают осиротевшей семье. Тем временем Екатерина Жасминова – никопольчанка, которая тоже помогает девочке, сообщает, что переводить деньги на карту бабушки сейчас не стоит. Наталья Михайловна сама просит об этом, так как очень боится мошенников. На данный момент решается вопрос с благотворительными фондами, чтобы они взяли под опеку малышку. Переводить деньги на их счета будет безопаснее и надежней", - сказано в публикации.

Также в соцсетях добавили, что через полтора месяца 2-летней Насте понадобится реабилитиация, а через 6 месяцев - операция.

"Наталья Михайловна одна не справится ни морально, ни материально", - рассказала Екатерина.

Ранее мы сообщали, что в Одессе 12-летний подросток похитил ключи от автомобиля BMW у своего знакомого и решил покататься. В результате он устроил два ДТП.

Полиция догнала малолетнего гонщика и вернула матери. Однако ребенок сбежал во второй раз и врезался в столб, а затем заперся в машине.

Пока копы пытались достать его из автомобиля, он ударил по газам и попытался скрыться. Мальчугана догнали и разбили стекло в машине, чтобы его достать.

Самое интересное, что 12-летний ребенок был очень мелким и худым и управлял машиной, сидя на подушке.

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