В Україну в середу увірветься справжня літня спека, яка зробить нашу країну однією з найспекотніших в Європі

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко. За її словами, 10 червня в Україні температура підніметься до +28…+33 градусів, а місцями – до +35.

У більшості областей при цьому буде сухо, однак на заході погода буде нестійкою, з короткочасними дощами, грозами, а періодично навіть зі зливами, шквалистим вітром і градом. Температура в західних областях також буде більш помірної – від +23 до +28 градусів.

У свою чергу, Київ не обійде стороною спека. У столиці стовпчики термометрів у середу покажуть від +30 до +32 градусів.

Синоптик уточнила, що спека трохи спаде тільки 14-15 червня.

Діденко порадила українцям в ці особливо спекотні дні подбати про себе: носити льняний і бавовняний одяг, стежити за тиском і не забувати дотримуватися соціальної дистанції, яка в таку спеку дозволяє почувати себе більш комфортно.

Раніше Діденко також писала, що на цьому тижні в Україні буде переважно жарко. У більшості областей переважатиме суха ясна погода, а вітер з південно-сходу, помірний.

Найближчі дощі, які очікуються в столиці, повинні пройти 14-15 червня.

Наталка Діденко радила надягати головні убори, брати з собою воду, а також занурювати руки по лікоть в прохолодну водичку.

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