В Украину в среду ворвется настоящая летняя жара, которая сделает нашу страну одной из самых жарких в Европе

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 10 июня в Украине температура поднимется до +28…+33 градусов, а местами – до +35.

В большинстве областей при этом будет сухо, однако на западе погода будет неустойчивой, с кратковременными дождями, грозами, а периодически даже с ливнями, шквалистым ветром и градом. Температура в западных областях также будет более умеренной – от +23 до +28 градусов.

В свою очередь, Киев не обойдет стороной жара. В столице столбики термометров в среду покажут от +30 до +32 градусов.

Синоптик уточнила, что жара немного спадет только 14-15 июня.

Диденко посоветовала украинцам в эти особенно жаркие дни позаботиться о себе: носить льняную и хлопковую одежду, следить за давлением и не забывать соблюдать социальную дистанцию, которая в такую жару позволяет чувствовать себя более комфортно.

Ранее Диденко также писала, что на этой неделе в Украине будет преимущественно жарко. В большинстве областей будет преобладать сухая ясная погода, а ветер - с юго-востока, умеренный.

Ближайшие дожди, которые ожидаются в столице, должны пройти 14-15 июня.

Наталка Диденко советовала надевать головные уборы, брать с собой воду, а также погружать руки по локоть в прохладную водичку.

Напомним, жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание.

Как сообщала Politeka, погода снова поиздевается над украинцами, +32 и дожди с грозами разделят страну.

Также Politeka писала, что погода устроит украинцам настоящий ад, синоптики дали детальный прогноз.