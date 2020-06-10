Військовий медик Людмила Ясененко врятувала сотні життів українців на Донбасі
Їй доводиться фактично з лінії вогню бійців витягати з окопів і доставляти їх в госпіталь. Минулого року жінка отримала орден за захист Авдіївки, а також стала лауреатом премії «Професіонал року» у Глухові.
Людмила Ясененко, яка на Сході отримала позивний «Бджілка», почала службу в 16-му тербатальйоне 5 лютого 2016 року і потрапила відразу в Авдіївку.
Тоді саме за промзону міста розпочалися запеклі бої. До цього жінка працювала десять років у полтавському перинатальному центрі акушеркою. Людмила вирішила звільнитися з роботи і йти служити добровольцем на Схід.
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"Пішла в полтавський батальйон, бо знала, що там не вистачає медиків, читала про це в газетах, про це розповідав знайомий, який служив на Сході", - поділилася жінка в інтерв'ю журналісту "Коло".
Батьки Людмили були шоковані, коли дізналися, що вона їде на Схід.
"Два дні мені взагалі не дзвонили – були шоковані. Зараз, звичайно, телефонують, хвилюються. Коли чують в трубку вибухи, запитують: «Що там у тебе? Гримить?» – «Гримить», – відповідаю", - розповідає "Бджілка".
"Взагалі, у мене не було навчань. Я прийшла до військкомату, приїхав представник з нашого батальйону, поставив мені кілька запитань: боюся крові, мерців, тобто з'ясовував, до чого готова. Я була готова на все, бо знала, куди йду. І вони мене без підготовки відразу забрали в Авдіївку, – поділилася Людмила.
Медсанбату вдалося з 6 лютого до 20 жовтня їй вдалося витягнути з того світу 486 осіб. Це і добровольці, і їх бійці батальйону, і мирні жителі.
Раніше ми писали про військовому хірурга Олександра Данилюка, якій врятував сотні життів військовим і цивільним під час війни на Донбасі.
За інформацією журналістів, у лютому 2015 року Олександр опинився в оточенні під Дебальцеве. Як розповів герой журналістам, госпіталь 128-ї бригади потрапив під обстріл. Росіяни перехоплювали радіопереговори медиків і били по них з «Градів», просто під час прийому поранених.
У таких умовах за дев'ять днів він врятував життя 95 воїнів. Данилюк оперував не тільки військових, але і мирних жителів, постраждалих в результаті атак терористів, серед яких були діти. У будь-якій ситуації він зберігав посмішку на обличчі, за що отримав позивний «Смайл».
Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.
Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.
Також Politeka писала, що Путін ризикує повторити долю Каддафі: президент РФ похапцем готує "відступ".