Військовий медик Людмила Ясененко врятувала сотні життів українців на Донбасі



Їй доводиться фактично з лінії вогню бійців витягати з окопів і доставляти їх в госпіталь. Минулого року жінка отримала орден за захист Авдіївки, а також стала лауреатом премії «Професіонал року» у Глухові.



Людмила Ясененко, яка на Сході отримала позивний «Бджілка», почала службу в 16-му тербатальйоне 5 лютого 2016 року і потрапила відразу в Авдіївку.

Тоді саме за промзону міста розпочалися запеклі бої. До цього жінка працювала десять років у полтавському перинатальному центрі акушеркою. Людмила вирішила звільнитися з роботи і йти служити добровольцем на Схід.

"Пішла в полтавський батальйон, бо знала, що там не вистачає медиків, читала про це в газетах, про це розповідав знайомий, який служив на Сході", - поділилася жінка в інтерв'ю журналісту "Коло".

Батьки Людмили були шоковані, коли дізналися, що вона їде на Схід.

"Два дні мені взагалі не дзвонили – були шоковані. Зараз, звичайно, телефонують, хвилюються. Коли чують в трубку вибухи, запитують: «Що там у тебе? Гримить?» – «Гримить», – відповідаю", - розповідає "Бджілка".

"Взагалі, у мене не було навчань. Я прийшла до військкомату, приїхав представник з нашого батальйону, поставив мені кілька запитань: боюся крові, мерців, тобто з'ясовував, до чого готова. Я була готова на все, бо знала, куди йду. І вони мене без підготовки відразу забрали в Авдіївку, – поділилася Людмила.