Одесит виступив до всіх громадян Росії, в якому закликав не давати себе "зомбувати" і навчиться аналізувати інформацію, яку подають РосСМИ

Як передає Politeka.net, відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Росіяни! Я живу в Одесі. Днями всією сім'єю подивилися одне ваше політичне ток-шоу. Спочатку було смішно дивитися і слухати цю маячню, потім стало сумно, а потім страшно. До кінця передачі ми зрозуміли одне: вас реально готують до війни, вас усіх готують до того, щоб ви підтримали військову інтервенцію на нашу територію. Такої великої кількості брехні і перевороту фактів ми ще в житті не бачили. Як можна вірити в цю маячню, що йде з вуст ваших провідних політиків?", - задається питанням українець.

Він також нагадав росіянам, як добре їм було їздити в Крим до окупації, і сидіти там місяцями. І як вони з задоволенням тікали від "дорогою життя" в РФ до більш дешевими цінами в Україні.

також "просвітив" росіян, що їх готують до війни, вішаючи локшину про те, як українці хочуть до Росії.

"Я не буду говорити про інших "спірних" регіонах України, я там не був, але я скажу точно, що Миколаївська, Херсонська і Одеська області в абсолютній більшості своїй не хочуть бачити тут Росію. Тому, якщо вам скажуть, що ці області просять про захист російської, знайте, це - чергова брехня. Маса наших друзів і знайомих точно такі ж і так само думають. Ми схожі на людей, яких треба захищати?

Люди, включіть, нарешті, мізки! Пам'ятайте, якщо почнеться війна, вона буде на совісті кожного з вас. Тому що південні області, як Крим, ви не захопите. Спасибі кожному російській людині, яка мене почує і замислиться", - написав одесит.

Раніше ми писали, що кожен українець повинен знати рідну мову, а російськомовні українці вигідні для РФ. Таку думку висловив український письменник і журналіст Остап Дроздов.

В одному зі своїх роликів він заявив, що внутрішні туристи, які приїжджають до Львова з інших українських міст і не можуть двох слів зв'язати державною мовою і повинні прямо їхати назад на вокзал.

Таку заяву журналіста не залишилося без уваги російських ЗМІ і він вже відреагував на це.

За його словами, в Україні ніхто не зобов'язаний розуміти російську мову, але кожен житель країни повинен знати українську.

"Всі зобов'язані знати українську, але ніхто не зобов'язаний знати російську. Тому що російська мова для цієї країни (України - ред.) — не тільки іноземний, але й агресивно-окупаційний і загрожує", - зазначив він.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українську мову.

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