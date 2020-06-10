Таке вже було!

Кліматологи розкрили правду про погодні аномалії в Україні, які повторюються з періодичністю в 30-40 років

Про це повідомила доктор наук, провідний співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко, передає «Сьогодні».

«Ми будемо деякий час жити в "погодних гойдалках" – різкі зміни погодних умов від холодних до теплих, від вологих до сухим. Літо може бути несподівано прохолодне, затяжне, дощове», - зазначила вона.

Кліматолог стверджує, що погодні аномалії в Україні залежать від процесів, які відбуваються з погодою в світовому масштабі. Згідно з дослідженнями вчених, клімат у світі вимірюється кожні 30 років, що може свідчити про певному циклі. В основному, такі погодні зрушення провокують вулкани і океани.

Перші у стратосферу викидають гази і попіл, що призводить до похолодання.

"Помічено, що після потужних вивержень на землі настає похолодання. Але важливо, щоб ці виверження були в екваторіально-тропічній зоні, тоді вони розносяться по всьому земній кулі. Якщо виверження ближче до полюса, то дія має локальне і мінімальний вплив на клімат", - уточнила вона.

У свою чергу вода є причиною появи так званого «парникового ефекту», що також призводить до потепління. І навпаки, у випадку падіння температури, вода може стати причиною посилення цього ефекту.

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