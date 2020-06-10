Карантин в Україні найвірогідніше буде продовжено і після 22 червня

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова медичної комісії Києва Олег Гелевей.

Він підкреслив, що поки в Україні кількість хворих китайським вірусом продовжує зростати, говорити про скасування карантину не доводиться. У зв'язку з цим Гелевей зазначив, що після 22 червня обмежувальні заходи будуть продовжені по всій країні.

«Однозначно, 22 червня карантин буде продовжено. Тому що, ви ж бачите, що у нас все ж йде повільне зростання. Про відмову від карантину ми зможемо сказати, коли у нас буде щоденне конкретне зменшення кількості активно хворих. На сьогоднішній день такого немає», - підкреслив Гелевей.

Він додав, що поки ні в Україні, ні в світі не спостерігається ніякого плато, на яке всі так сподіваються. Втім, Гелевей зазначив, що є й обнадійливий факт у тому, що зростання числа заражених в Україні зараз йде досить повільно.

Голова столичної медкомісії також заявив, що влада Києва не планують встановлювати дезінфікуючі тунелі в місцях масового скупчення людей, аргументувавши це тим, що головні спосіб зараження вірусом – через слизові оболонки.

«Потрібно, щоб стояли засоби для постійної очищення наших рук, щоб їх можна було дезинфікувати ... Цього цілком достатньо», - заявив він.

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