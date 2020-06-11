Украинка народила шістнадцяту дитину, матір-героїню з міста Сарни Рівненської області вже виписали з лікарні
В Управлінні охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації повідомили, що мама Марія і синочок почувають себе добре.
Також в мережі опублікували фото щасливої багатодітної матері.
Наголошується, що вага хлопчика становить 4 кг 100 грамів, а зріст - 55 див.
Пологи пройшли 7 червня, а маму виписали з хлопчиком додому у вівторок, 9 червня.
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Марії подарували набір предметів відходу від благодійників, які передали презент Рівненському обласному перинатальному центру.
Всього в Марії 12 синів і 4 дочки.
«Сильна жінка, поважаю», - коментують повідомлення рівненського управління охорони здоров'я в мережі.
До речі, у Рівненській області Марія далеко не єдина мати-героїня. Так, рік тому народила мешканка регіону 19 дитини. Мамою-рекордсменкою стала 45-річна Світлана Ковалевич з села Глинне. У неї вже 11 дівчаток та 8 хлопчиків. При цьому пара припускає, що новонароджений Назар – не останній їх дитина.
Варто зазначити, що це село взагалі тримає першість в Європі за народжуваності. Тут живуть 56 матерів-героїнь, а в більшості сімей – по десять дітей.
Нагадаємо, як виглядає жінка, яка змогла народити 69 дітей: фото рекордсменки.
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