Мама і синочок почувають себе добре

Украинка народила шістнадцяту дитину, матір-героїню з міста Сарни Рівненської області вже виписали з лікарні

В Управлінні охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації повідомили, що мама Марія і синочок почувають себе добре.

Також в мережі опублікували фото щасливої багатодітної матері.

Наголошується, що вага хлопчика становить 4 кг 100 грамів, а зріст - 55 див.

Пологи пройшли 7 червня, а маму виписали з хлопчиком додому у вівторок, 9 червня.

Марії подарували набір предметів відходу від благодійників, які передали презент Рівненському обласному перинатальному центру.

Всього в Марії 12 синів і 4 дочки.

«Сильна жінка, поважаю», - коментують повідомлення рівненського управління охорони здоров'я в мережі.

До речі, у Рівненській області Марія далеко не єдина мати-героїня. Так, рік тому народила мешканка регіону 19 дитини. Мамою-рекордсменкою стала 45-річна Світлана Ковалевич з села Глинне. У неї вже 11 дівчаток та 8 хлопчиків. При цьому пара припускає, що новонароджений Назар – не останній їх дитина.

Варто зазначити, що це село взагалі тримає першість в Європі за народжуваності. Тут живуть 56 матерів-героїнь, а в більшості сімей – по десять дітей.

Нагадаємо, як виглядає жінка, яка змогла народити 69 дітей: фото рекордсменки.

Як повідомляла Рoliteka, лікарі не пустили батьків до тяжко хворій дитині в Києві: "йшов в самоті і кликав маму".

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