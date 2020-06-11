Що потрібно знати пільговикам

Українці не зможуть скористатися правом безкоштовного проїзду за посвідченнями УБС

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба столичного метрополітену.

Повідомляється, що популярна послуга буде дійсна за певних умов вже з 1 липня 2020 року.

Відтепер власники посвідчень УБС зможуть скористатися правом безкоштовного проїзду в муніципальному транспорті тільки при наявності електронного квитка.

"З 1 липня в столиці припинять безкоштовний проїзд по посвідченню УБС. Відтепер всі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися муніципальним транспортом виключно при наявності електронного квитка", - інформує прес-служба метрополітену.

Відповідно, вже з наступного місяця незалежно від форм власності вводиться в експлуатацію автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті української столиці.

"Пільгова категорія громадян, яка проживає або працює в столиці, може отримати безкоштовний електронний квиток - багатофункціональну електронну картку "Муніципальна карта "Картка киянина" у відповідності з чинним законодавством", - підкреслили в прес-службі метро.

Варто додати, що якщо у власників посвідчень УБС відсутня "Картка киянина", то після 1 липня 2020 року необхідно оформити електронний документ, який дозволить користуватися пільговим проїздом, або придбати електронний квиток в місцях його реалізації.

Раніше ми розповідали, що метро в Києві можуть закрити. Згідно з рішенням уряду, місцеві влади повинні скасувати пом'якшення карантину, якщо три доби поспіль будуть порушені санітарно-епідеміологічні норми.

Якщо ситуація буде погіршуватися, потрібно зібрати регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і прийняти відповідне рішення. Зокрема, закрити на карантинку метро та інший транспорт в містах.

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