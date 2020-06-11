Что нужно знать льготникам

Украинцы не смогут воспользоваться правом бесплатного проезда по удостоверениям УБД

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба столичного метрополитена.

Сообщается, что популярная услуга будет действительна при определенных условиях уже с 1 июля 2020 года.

Отныне владельцы удостоверений УБД смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в муниципальном транспорте только при наличии электронного билета.

"С 1 июля в столице приостановят бесплатный проезд по удостоверению УБД. Отныне все льготные категории пассажиров смогут пользоваться муниципальным транспортом исключительно при наличии электронного билета", - информирует пресс-служба метрополитена.

Соответственно, уже со следующего месяца независимо от форм собственности вводится в эксплуатацию автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте украинской столицы.

"Льготная категория граждан, которая проживает или работает в столице, может получить бесплатный электронный билет - многофункциональную электронную карточку "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в пресс-службе метро.

Стоит добавить, что если у владельцев удостоверений УБД отсутствует "Карточка киевлянина", то после 1 июля 2020 года необходимо оформить электронный документ, который позволит пользоваться льготным проездом, или приобрести электронный билет в местах его реализации.

Ранее мы рассказывали, что метро в Киеве могут снова закрыть. Согласно решению правительства, местные власти должны отменить смягчение карантина, если трое суток подряд будут нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.

Если ситуация будет ухудшаться, нужно собрать региональную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять соответствующее решение. В частности, закрыть на карантинку метро и другой транспорт в городах.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

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