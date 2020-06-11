"Я хочу бути в будиночку. Співати свої добрі пісні для хороших, добрих людей, незалежно від того, на якій території вони проживають»

Російська співачка Наташа Корольова відзначилася новим висловлюванням щодо заборони на в'їзд в Україну та Майдану в Києві

Про це вона сказала в інтерв'ю ведучому "Люкс ФМ" Славу Дьоміну.

Як відомо, у жовтні 2016 року СБУ ухвалила рішення заборонити Королевою бувати в Україні найближчі п'ять років. У вересні 2018 року

Королева розповіла, що подала позов в Європейський суд з прав людини, зазначивши, що звинувачення не відповідають дійсності. За її словами, їй заборонили в'їзд в Україну з-за заздрості.

«Теж було багато питань: "За що, кому я перейшла дорогу, де?". Потім у вас є якийсь журналіст, який підняв ось цю всю хвилю. Тому що, я так думаю, було дано "фас" звідки-то з верхів… Звичайно, це все обурення, заздрість, злість і все, що є в людях… Хоча, знову-таки, я виправдовую: щось в житті у людини було хр***во, і ось все це хр***у він злив на Наташу Корольову. Бог йому суддя», - заявила співачка.

На зауваження про те, що багато артистів ухиляються від того, щоб прямо заявити про свою позицію, і приховують її за приїлася фрази «музика поза політики», Королева не стрималася.

«А чому музика повинна бути пов'язана з політикою? Слава, я не розумію, хто ось це придумав? Про якій позиції може бути мова в даній ситуації моєї в конфлікті з владою України, які взяли мені незрозуміло з яких причин (заборонили в'їзд. – Ред.), тому що всі звинувачення, які мені були пред'явлені, вони були неправдою?», - випалила артистка.

За її словами, вона підтримувала Майдан, коли люди вийшли на протест після побиття студентів. Королева додала, що в ньому брали участь і її брати, які живуть у Києві: "Вони носили борщі, вони робили котлети".

«Так як у мене квартира недалеко, мої брати кажуть: "Наташа, там є хлопці, треба там зайти, помитися, в душ, туди-сюди, можна?". Я кажу: "Так, звичайно, можна, будь ласка, без проблем". Це була одна історія. Потім ця історія переросла зовсім в іншу», - заявила співачка.

Королева так і не прокоментувала ніяк військове вторгнення Росії.

«Я, як людина, що начебто знаходиться в інформаційному полі, часом бачу, що багато піз***а (брехні. – Авт.). Скрізь. Тому я не хочу. Ось тут я хочу бути в будиночку. Співати свої добрі пісні для хороших, добрих людей, незалежно, на території якої вони проживають», - відповіла Королева.

Нагадаємо, скандальна запроданкою надумала піти «війною» на Україну.

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