В «ЛНР» російська мова стала «єдиною державною»

Відповідне рішення прийняли так звані депутати «Народної Ради ЛНР», передає Politeka.net з посиланням на місцеві інформресурси.

Вніс «закон» на розгляд ватажок «республіки»Леонід Пасічник.

«Державну мову, яка використовується громадянами повсюдно, покликана виконувати консолідуючу роль населення країни, забезпечувати її цілісність. Саме російська мова в силу історико-культурних традицій відіграє визначальну роль у консолідації та культурному розвитку народу Луганської Народної Республіки», – заявила «повноважний представник глави ЛНР в Народній Раді» Ніна Галан.

За словами чиновниці, російська мова є «однією з шести офіційних мов ООН, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій, має статус світової мови і використовується практично у всіх колишніх республіках СРСР».

При цьому верхівка «ЛНР» підкреслила, що не заперечує і не применшує права на користування «іншими мовами», до яких тепер належить і українська.

За закон, який, серед іншого, «сприятиме посиленню інтеграційних процесів між ЛНР і Російською Федерацією», проголосували 42 присутніх на пленарному засіданні «депутатів», один утримався.

В мережі вже відреагували на таку діяльність окупантів. Блогер Necro Mancer назвав те, що відбувається «давно очікуваною дією».

У коментарях користувачі висловили свої думки з приводу «закону україни».

«А що, по-луганськи в Луганську вже не хто не говорить? яку мову прос*али, онуки цього їм не пробачать», «виродки і російські маріонетки», «Перехід на рассейские стандарти передбачає і таку заборону. А ще попереду стандарти пляшкових присідань, стояння на колінах з жалюгідними проханнями до хутину і сувора школа вибачень перед кадиркой. Російській мир - він такий», «значить, росіяни ф*шисты почали етнічні чистки», – пишуть під публікацією.

До речі, влада самопроголошеної "ЛНР" згодна зняти введений раніше режим підвищеної бойової готовності

Таку заяву зробив представник Луганська на переговорах у Мінську Владислав Дейнего.



У той же час він висунув умову Україні, при якому в "ЛНР" можуть "відсунути лінію дотику".

За його словами, це стане можливим тільки після того, як у Києві приймуть пакет додаткових заходів, що забезпечують дотримання режиму припинення вогню в Донбасі.

"Режим повної бойової готовності — це сьогодні стабілізуючий фактор, який в відсутність дієвих додаткових заходів за забезпеченню сталого режиму припинення вогню дозволяє стримувати агресію збройних формувань України", - заявив він.

Варто відзначити, що раніше ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському "відсунути лінію дотику" в у разі продовження з сторони ВСУ "обстрілу цивільної інфраструктури республіки".

Нагадаємо, українці зі своєї кишені заплатять за "Вечірній квартал" і "екстрасенсів" для ОРДЛО.

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