Українець розповів про випадок, який стався з ним у поїзді з воїном АТО



Його слова наводить intermarium.



"Пишу з поїзда Дніпро – Одеса. За вікном ніч. Зі мною в купе їде хлопець мого віку – боєць з АТО", - зазначив він

За словами чоловіка, боєць був сором'язливим хлопцем, який заходячи вибачився, що одяг пропах димом.

"Хлопець виглядав втомленим і заснув першим. Знаєте, він говорить уві сні. Ні, я неправильно висловився, він скрикує уві сні. І це страшно. Страшно те, як і що він скрикує. Від сором'язливого хлопця не залишилося і сліду. У його сні йде бій", - продовжує свою розповідь чоловік.

"Хочеться стиснутися і сховатися від цих коротких строгих пронизують фраз. Страшно навіть уявити, що йому довелося бачити в реальності і що зараз відбувається в його сні. Для мене цей страх всього на одну ніч. Для нього – на все життя. Ком в горлі від безсилля що-небудь змінити. Соромно, що між нашими реаліями прірву", - зазначив він.

Також чоловік зізнався, що до нього прийшло розуміння фрази "захисник Батьківщини", і те, що сталося тієї ночі буде пам'ятати все життя.

"Як же ми зобов'язані цим хлопцям за наш солодкий сон. Нехай навік не знають спокою ні на цьому світі, ні на тому ті, хто винен у цій війні. Нехай скоріше це все закінчиться", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що зниклий напередодні 24-річний боєць Нацгвардії Богдан Хамаздир знайдений мертвим під Києвом.

За інформацією силовиків, боєць НГУ Богдан Хамаздир, ймовірно, загинув в результаті ДТП.

Він ще в ніч на 7 червня поїхав на мотоциклі у невідомому напрямку та додому не повернувся.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

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