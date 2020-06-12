В мережі показали, як виглядає окупований Донецьк, зруйнований війною

Як передає Politeka.net, пост з фотографіями окупованих територій, які зробив фотограф Дмитро Ягодкін, опублікували в Твіттер. На фото видно масштаби розрухи в місті, яке колись було процвітаючим регіоном. Зруйновані будівлі, які заросли травою, чимось нагадують кинутий людьми Чорнобиль. В деяких місцях Донецьк виглядає навіть гірше.

«Донецьк. 15 ділянка. Життя пішло..», - підписав фото автор посту.

У комменариях до твіту стали обговорювати заросле травою місто.

«З Горлівки до аеропорту я доїжджав за 19 хв, був час, життя вирувало і кипіло», «Прийшов російський світ», «Ненависть до русні та всього, що з нею пов'язано, ніколи не залишить моє серце», «Зараз і цього всього немає, здали на метал "визволителі" в 2016», «хотіли в раху, живуть як окраїнна провінція рахі», «Самі цього хотіли, тепер мають», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що 15 ділянка – це приватний сектор Донецька, який найбільше постраждав від військових дій. У 2014-2015 роках тут практично не залишалося мирних жителів. Зараз тут не залишилося майже жодного будинку, який би не постраждав від обстрілу.

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