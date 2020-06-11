Російсько-терористичні війська "Л/ДНР" вже не приховують своєї присутності на окупованому Донбасі

Про це у своєму Facebook повідомив екс-заступник очільника Донецької ОДА Ігор Стокоз, пише Politeka.net.

Зокрема, підконтрольні Кремлю терористи на так званому "кордоні" з непідконтрольним Україні Донбасом встановили знак "Росія".

Окрім цього, окупанти розмалювали цей знак у кольори офіційного прапору країни-агресора.

"Щойно надіслали друзі з Донецької області. Це не між Україною та Росією. Це дирівський КПВВ Оленівка, з нашої сторони перехід Новотроїцьке. Встановили останніми днями. Повзуча анексія продовжується", - написав Стокоз у своєму Facebook та виклав відповідне фото.

Українці гнівно відреагували на публікацію та не розуміють, чому влада мовчить та не коментує черговий факт військової агресії з боку Російської Федерації.

"Довго не буде стояти! Смерть ворогам!", "Просто спалити...", "Перефарбувати в синьо-жовтий!", "Знову мовчим? Чи для цього і перемір'я?", "То закрити КПВВ з нашої сторони до деокупації,... але про що я?", "Рубльова зона - ключове слово "зона", "Фото надіслати до ОБСЄ і в ООН, щоб не було сумнівів щодо намірів мокшанців", "Знищити негайно!", "Рік. Лише рік... Чекаємо на чаювання?", "Немає слів", - написали вони у коментарях під дописом Стокоза.

Нагадаємо, 9 червня на в'їзді в Авдіївку був підірваний бронеавтомобіль Національної гвардії. В результаті ворожої диверсії постраждали десять бійців, їх з різними ушкодженнями госпіталізували в медичні установи.

Вибух був настільки сильним, що залишки запчастин розкидані в радіусі двадцяти метрів.

Експерти та військові впевнені, що це була спланована диверсія з боку російсько-окупаційних військ "Л/ДНР", які знали, де саме та коли українські війські будуть проїжджати.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

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