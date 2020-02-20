Бывшая девушка Владимира Кличко Хайден Панеттьери не общается с родственниками из-за своего бойфренда

Об этом пишет US Weekly со ссылкой на родственников девушки. По словам близких актрисы, после того, как 14 февраля Брайан Хикерсон повторно избил Хайден, он изолировал ее от общения с окружающими.

Близкие Панеттьери боятся, что девушка находится в опасности. Как стало известно, Хикерсон после задержания полицией смог выйти под залог, заплатив 5 тысяч долларов. Родственники актрисы считают, что трагического исхода не миновать, если Хайден останется с ним.

Ранее мы писали, что Хикерсон был арестован за домашнее насилие. Полиция задержала его у дома Панеттьери. Она заявила, что выгнала пьяного бойфренда из дома, потому что он ударил ее кулаком. Правоохранители зафиксировали на лице у девушки покраснения, лицо выглядело опухшим. По словам актрисы, он швырял ее в стену и бил кулаками. Как стало известно, полицию вызвали соседи, которые услышали в доме шум.

Отметим, что задержанный обвинения Хайден отвергает. По его словам, в доме находился частный повар, который мог доказать, что он девушку не бил. Свидетель действительно был, но он покинул дом в час ночи, а ссора между возлюбленными произошла в три часа. К тому же, повар рассказал, что пара вечером выясняла отношения на повышенных тонах.

Добавим, что это не первый случай, когда Хикерсон избивает актрису. В мае 2019 года полиция уже задерживала мужчину, но тогда девушка не смогла «обеспечить свидетельства». Осенью пара помирилась.

Как известно, Хайден Панеттьери долгое время встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко. У них есть совместная дочь Кая Евдокия, которая родилась в 2014 году. После расставания пары девочка живет вместе с отцом в Европе и учится в частной школе. Актриса общается с дочкой по видеосвязи.

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